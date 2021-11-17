На границе Белоруссии и Польши уже ситуация развивается по нарастающей — стороны обвиняют друг друга, Польша подтянула к границе войска и тяжелую технику, а Александр Лукашенко рассказывает, что Польша хочет на него напасть, отметил Ищенко.
При этом, добавил политолог, точно так же, как Россия не позволит завоевать Белоруссию, никто не позволит завоевать Польшу или Литву — в дело может вступить фактор НАТО и вопрос с мигрантами стороны могут решить, поставив на границе с двух сторон войска.
«Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции. Можно сделать как в Донбассе — заключить перемирие, держать войска все время в поле, а ситуация будет означать замороженный вооруженный конфликт», — сказал Ищенко.
Для России подобное развитие ситуации неприемлемо, подчеркнул политолог.
При этом, по словам Ищенко, Лукашенко «очень своеобразный политический деятель», но обладает политическим чутьем и должен понимать, когда надо остановиться или притормозить. Поэтому можно надеяться, что ситуация может остановиться и стабилизироваться, хотя сейчас остается полшага до вооруженного конфликта.
Полностью интервью можно прочитать здесь.