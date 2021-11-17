Россию точно не устроило бы развитие конфликта на границе Белоруссии и Польши как в Донбассе, подчеркнул обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

Ераносян: как миграционный кризис может перерасти в войну и почему это выгодно Польше? © Украина.ру

При этом, добавил политолог, точно так же, как Россия не позволит завоевать Белоруссию, никто не позволит завоевать Польшу или Литву — в дело может вступить фактор НАТО и вопрос с мигрантами стороны могут решить, поставив на границе с двух сторон войска.

«Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции. Можно сделать как в Донбассе — заключить перемирие, держать войска все время в поле, а ситуация будет означать замороженный вооруженный конфликт», — сказал Ищенко.

Для России подобное развитие ситуации неприемлемо, подчеркнул политолог.

При этом, по словам Ищенко, Лукашенко «очень своеобразный политический деятель», но обладает политическим чутьем и должен понимать, когда надо остановиться или притормозить. Поэтому можно надеяться, что ситуация может остановиться и стабилизироваться, хотя сейчас остается полшага до вооруженного конфликта.

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