Зашедший в Черное море командный корабль Mount Whitney ВМС США необходим для координирования антироссийской провокации Киева, говорится в статье, опубликованной изданием «Взгляд» 14 октября

«Если предположить, что США посчитают нужным нанести России внешнеполитический ущерб, то они способны спровоцировать Киев на атаку на Донбасс. Западная пресса услужливо сделает вид, что ничего не происходит, а ответ России будет представлен как неспровоцированная агрессия», — говорится в статье.

Лондон хочет вернуться в Черное море с помощью Киева. Чтобы бороться с Москвой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кроме того, Mount Whitney может оказаться способным взламывать российские сети боевого управления, говорится в публикации.

«Опасность командный корабль в этом случае представляет немалую. Сейчас программное обеспечение применяется везде, и взламывать можно и канал связи с беспилотником, и штабной комплекс связи, и многое другое, получая огромный объём разведывательной информации и нанося управлению войск серьёзный вред. И делать это скрытно», — отмечает автор.

По его словам, такие действия американского корабля возможны в том числе в интересах Украины, в случае тех или иных провокаций в Донбассе, что создает политические риски для России.