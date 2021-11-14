«Если предположить, что США посчитают нужным нанести России внешнеполитический ущерб, то они способны спровоцировать Киев на атаку на Донбасс. Западная пресса услужливо сделает вид, что ничего не происходит, а ответ России будет представлен как неспровоцированная агрессия», — говорится в статье.
По мнению автора, для координации такой провокации командный корабль может быть весьма полезен, особенно в случае применения Вашингтоном своих сил спецопераций, беспилотников и разведывательной авиации.
Кроме того, Mount Whitney может оказаться способным взламывать российские сети боевого управления, говорится в публикации.
«Опасность командный корабль в этом случае представляет немалую. Сейчас программное обеспечение применяется везде, и взламывать можно и канал связи с беспилотником, и штабной комплекс связи, и многое другое, получая огромный объём разведывательной информации и нанося управлению войск серьёзный вред. И делать это скрытно», — отмечает автор.
По его словам, такие действия американского корабля возможны в том числе в интересах Украины, в случае тех или иных провокаций в Донбассе, что создает политические риски для России.