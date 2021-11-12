Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене. Об этом глава СБУ Иван Баканов сообщил 11 ноября изданию «Украинские новости»

«Мужественно потерял частицу себя»: Зеленский похвалил Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Соответствующая версия проверяется», — заявил глава СБУ.

Ранее сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был обвинен в госизмене и содействии терроризму из-за угольных поставок с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Всего в отношении экс-президента Петра Порошенко на Украине расследуется 90 уголовных дел. В октябре Офис генпрокурора Украины заявил о подозрении Порошенко в причастности к организации поставок угля из ДНР и ЛНР в 2015 году. Также Госбюро расследований Украины возбудило против экс-президента дело о госизмене из-за подписаний им Минских соглашений.