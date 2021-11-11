Европа — это дорогой рынок энергии, к которому имеет смысл подсоединяться, если страна экспортирует электричество. А Украина — импортер, дефицитная страна по энергетике. О том, что произойдет с украинскими электросетями после разрыва с российской системой рассказал в интервью Украина.ру эксперт по энергетике Игорь Юшков

Подключение к европейской энергосистеме может быть выгодно только крупному украинскому бизнесу, получающему возможность экспортировать электроэнергию на дорогой европейский рынок, подчеркнул эксперт. Юшков: Россия не наказывает Украину, ей просто нечем платить за российский уголь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Никаких систем автоматического перетока в случае пиковых объемов потребления, как это есть в выстроенной еще с советских времен энергосистеме: если одна электростанция остановилась, то другая ее даже с территории теперь уже другого государства подстрахует, переток начнется, чтобы потребителям электроэнергию не отключать. Этой системы не будет», — сказал Юшков.

Украинская электроэнергия будет продаваться по завышенным тарифам в Европу, и местные потребители не смогут получить ее по более низким ценам, заключает эксперт.

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