Подключение к европейской энергосистеме может быть выгодно только крупному украинскому бизнесу, получающему возможность экспортировать электроэнергию на дорогой европейский рынок, подчеркнул эксперт.
«Никаких систем автоматического перетока в случае пиковых объемов потребления, как это есть в выстроенной еще с советских времен энергосистеме: если одна электростанция остановилась, то другая ее даже с территории теперь уже другого государства подстрахует, переток начнется, чтобы потребителям электроэнергию не отключать. Этой системы не будет», — сказал Юшков.
Украинская электроэнергия будет продаваться по завышенным тарифам в Европу, и местные потребители не смогут получить ее по более низким ценам, заключает эксперт.
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