Несмотря на значительный объем газа в украинских газохранилищах, большая его часть не дойдет до потребителей в стране.
«С газом тоже есть определенный дефицит. Формально вроде много его — 18 млрд в хранилищах — а четыре из них, оказывается, принадлежит нерезидентам, европейским трейдерам», — сказал Юшков.
Европейские трейдеры рассчитывают продать принадлежащий им газ в разгар отопительного сезона в Европу, когда цены на топливо повысятся, подчеркнул эксперт.
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