Как только начнутся холода, энергодефицит на Украине усугубится. Не хватает угля на электростанциях, с начала отопительного сезона запасено только 500 тысяч тонн. Ситуацию могли бы спасти запасы газа, однако значительная часть закачанного объема не принадлежит Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт по энергетике Игорь Юшков

Несмотря на значительный объем газа в украинских газохранилищах, большая его часть не дойдет до потребителей в стране. Игорь Юшков: "Газпром" готов поставлять Украине газ, но только по долгосрочному контракту © РИА Новости, Нина Зотина

«С газом тоже есть определенный дефицит. Формально вроде много его — 18 млрд в хранилищах — а четыре из них, оказывается, принадлежит нерезидентам, европейским трейдерам», — сказал Юшков.

Европейские трейдеры рассчитывают продать принадлежащий им газ в разгар отопительного сезона в Европу, когда цены на топливо повысятся, подчеркнул эксперт.

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