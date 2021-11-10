Задержан житель Ялты, работавший на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщила Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ) 10 ноября

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности», — говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Приходят новые кадры. Почему в Крыму увольняют чиновников © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Как выяснило агентство РИА Новости у своего источника в правоохранительных органах Ялты, фигурант дела — бывший мэр Симеиза, экс-депутат ялтинского горсовета Юрий Ломенко, ранее добровольно сложивший полномочия.

В 2013 году он был избран мэром Симеиза, причем предыдущий градоначальник Кирилл Костенко стал жертвой загадочного убийства в феврале того же года.

Вскоре после этого преступления тогдашний генпрокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что преступление квалифицировано как заказное убийство, связанное с вопросами выделения земли, которыми и занимался Костенко.

Киллера задержать по горячим следам не удалось, дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как Крым стал российским.

Предполагаемый исполнитель заказного убийства был задержан 23 сентября 2021 года на Украине во Львове, у него были изъяты оружие и патроны. Пока неизвестно, будет ли он экстрадирован в Россию