«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности», — говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанный обвиняется в государственной измене и может отправиться в места не столь отдаленные на срок до 20 лет. Суд Ялты избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как выяснило агентство РИА Новости у своего источника в правоохранительных органах Ялты, фигурант дела — бывший мэр Симеиза, экс-депутат ялтинского горсовета Юрий Ломенко, ранее добровольно сложивший полномочия.
В 2013 году он был избран мэром Симеиза, причем предыдущий градоначальник Кирилл Костенко стал жертвой загадочного убийства в феврале того же года.
Вскоре после этого преступления тогдашний генпрокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что преступление квалифицировано как заказное убийство, связанное с вопросами выделения земли, которыми и занимался Костенко.
Киллера задержать по горячим следам не удалось, дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как Крым стал российским.
Предполагаемый исполнитель заказного убийства был задержан 23 сентября 2021 года на Украине во Львове, у него были изъяты оружие и патроны. Пока неизвестно, будет ли он экстрадирован в Россию