Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы тормозит встречу представителей стран нормандского формата по ситуации в Донбассе.
«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в нормандском формате, и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — заявила Захарова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.
Лавров подчеркнул, что стороны сначала должны выполнить то, о чем договорились на саммите в декабре 2019 года в Париже, в то время как власти Украины «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.