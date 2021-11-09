Россия не отказывается от встречи в нормандском формате, а призывает стороны сначала выполнить прежние договоренности, достигнутые в ходе саммитов. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова 9 ноября в своем Telegram-канале

«Убивают надежду украинцев». Захарова о том, кто имеет право применять беспилотники в Донбассе © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы тормозит встречу представителей стран нормандского формата по ситуации в Донбассе.

«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в нормандском формате, и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — заявила Захарова.

министр иностранных дел

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.

Лавров подчеркнул, что стороны сначала должны выполнить то, о чем договорились на саммите в декабре 2019 года в Париже, в то время как власти Украины «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.