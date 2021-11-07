Недавно обнародованные результаты соцопросов «Центра Разумкова» и «Киевского международного института социологии» (КМИС) показывают не только снижение поддержки Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.
Проще говоря — все сколько-нибудь серьёзные украинские политические фигуры находятся под чьим-либо неусыпным контролем, а сколько-нибудь независимые от внешнего влияния политики отличаются тем, что от них ничего не зависит, пояснил эксперт.
«Касательно того является ли политик адекватным на настоящем этапе его карьеры — это тоже разговоры ни о чём: заняв высокий кабинет на Банковой или Грушевского он весьма скоро начинает озвучивать то, чего от него хотят его хозяева», — уточнил Дмитриевский.
Жителям Донбасса это давно понятно, поэтому никаких иллюзий ни в отношении Разумкова, ни в отношении его коллег они не испытывают, заключил собеседник издания.