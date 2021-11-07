Главная проблема в том, что в давно уже несамостоятельном украинском государстве самостоятельных политиков быть не может в принципе. Тоже самое относится и к бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Об этом рассказал историк и публицист Александр Дмитриевский (Донецк) в комментарии телеграм-каналу Украина.ру

Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Проще говоря — все сколько-нибудь серьёзные украинские политические фигуры находятся под чьим-либо неусыпным контролем, а сколько-нибудь независимые от внешнего влияния политики отличаются тем, что от них ничего не зависит, пояснил эксперт.

«Касательно того является ли политик адекватным на настоящем этапе его карьеры — это тоже разговоры ни о чём: заняв высокий кабинет на Банковой или Грушевского он весьма скоро начинает озвучивать то, чего от него хотят его хозяева», — уточнил Дмитриевский.

Жителям Донбасса это давно понятно, поэтому никаких иллюзий ни в отношении Разумкова, ни в отношении его коллег они не испытывают, заключил собеседник издания.