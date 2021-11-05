В 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит рекордные 200,6 млрд грн.
В начале 2022 года минимальная пенсия украинцев будет составлять 1934 гривны, в июле увеличится до 2027 гривен, а с декабря — до 2093 гривен. При этом, согласно Министерству социальной политики, чтобы обеспечить базовые потребности, украинскому пенсионеру в месяц необходимо 3692 гривны.
«Это значит, что большая часть украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м обречена на бедность. Если только их не обеспечивают работающие родственники. И речь идет даже о тех пенсионерах, которые всю жизнь исправно платили взносы в Пенсионный фонд и получали среднюю по стране зарплату», — отмечает издание.
Что касается минимальной зарплаты, ее собираются повысить до 6700 гривен — лишь на 3%, причем ожидаемая инфляции на Украине составит 5-7%. Таким образом, реальная «минималка» фактически будет урезана.
Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».
На пресс-конференции по итогам принятия проекта госбюджета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неконтролируемо повышать минимальную заработную плату рискованно, поскольку это может «раскрутить инфляцию до гиперсостояния».