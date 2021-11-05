Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, реальные зарплаты и пенсии украинцев резко снизятся, пенсионерам грозит жизнь за чертой бедности, спрогнозировало украинское издание «Обозреватель» 4 ноября

«Консервация бедности». Каким будет госбюджет Украины на 2022 год © РИА Новости, Стрингер

В начале 2022 года минимальная пенсия украинцев будет составлять 1934 гривны, в июле увеличится до 2027 гривен, а с декабря — до 2093 гривен. При этом, согласно Министерству социальной политики, чтобы обеспечить базовые потребности, украинскому пенсионеру в месяц необходимо 3692 гривны.

«Это значит, что большая часть украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м обречена на бедность. Если только их не обеспечивают работающие родственники. И речь идет даже о тех пенсионерах, которые всю жизнь исправно платили взносы в Пенсионный фонд и получали среднюю по стране зарплату», — отмечает издание.

Что касается минимальной зарплаты, ее собираются повысить до 6700 гривен — лишь на 3%, причем ожидаемая инфляции на Украине составит 5-7%. Таким образом, реальная «минималка» фактически будет урезана.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

На пресс-конференции по итогам принятия проекта госбюджета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неконтролируемо повышать минимальную заработную плату рискованно, поскольку это может «раскрутить инфляцию до гиперсостояния».