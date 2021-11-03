В экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс Белоруссии

«Третьего ноября 2021 года в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях — снег с дождем, ледяной дождь — самолет "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовариха», — сказано в публикации на сайте ведомства.

По данным министерства, воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 — Украины и 3 — Белоруссии.

«Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч. На борту воздушного судна груз отсутствовал», — уточнили в минтрансе.

Настоящая катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины

Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Представитель экстренных служб РФ сообщил, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что помимо семи членов экипажа в самолете могли находиться еще два человека из сопровождающей компании «Заполярье».