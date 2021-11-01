Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести в России обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу, опубликованном 1 ноября

В настоящее время в России геномную регистрацию (взятие образца ДНК у человека — ред.) по закону должны проходить осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Новые граждане России. Что изменится в миграционном законодательстве © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — отметил глава СК РФ.

По его словам, только в период с января по июнь текущего года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами. За первое полугодие их число составило 19 тысяч.

Бастрыкин отметил, что, согласно криминологическим исследованиям, возрастающая агрессия мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди приезжих.