В условиях эскалации ситуации в Донбассе и возможной войны страны-соседи Украины и крупные геополитические игроки готовятся к разделу страны, уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. О судьбе западных военных инструкторов в случае конфликта эксперт рассказал в интервью Украина.ру

C 25 октября произошло новое обострение в Донбассе. ВСУ устроили обстрел, фактически захватили поселок Старомарьевку, а также впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями. Жажда наживы и НАТО: тюрколог рассказал, зачем Турция продала Украине БПЛА © ukroboronprom.com

Собеседник издания заявил, что западные советники ВСУ не будут принимать участие в боевых действиях на территории страны.

«Инструкторы просто возьмут и улетят на родину. В Индии когда-то находился британский генерал-губернатор и британские войска, а в 1949 году она просто стала независимой. И губернатор, и войска уехали на родину. И во всей Африке так было. Если государство исчезает, то кого они там станут учить? Некого будет учить — поедут назад», — сказал Ищенко.

Эксперт напомнил о выводе войск НАТО из Афганистана, когда в каждом регионе страны находилось по американской армии, которые эвакуировались в течение двух месяцев.

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