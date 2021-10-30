C 25 октября произошло новое обострение в Донбассе. ВСУ устроили обстрел, фактически захватили поселок Старомарьевку, а также впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями.
Собеседник издания заявил, что западные советники ВСУ не будут принимать участие в боевых действиях на территории страны.
«Инструкторы просто возьмут и улетят на родину. В Индии когда-то находился британский генерал-губернатор и британские войска, а в 1949 году она просто стала независимой. И губернатор, и войска уехали на родину. И во всей Африке так было. Если государство исчезает, то кого они там станут учить? Некого будет учить — поедут назад», — сказал Ищенко.
Эксперт напомнил о выводе войск НАТО из Афганистана, когда в каждом регионе страны находилось по американской армии, которые эвакуировались в течение двух месяцев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.