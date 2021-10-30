На фото эмоциональной переводчицы с итальянского обратили внимание в соцсети Twitter.
Пользователи отметили, что Ульман заразительно хохочет, переводя беседу Джо Байдена с папой римским Франциском. При этом ранее, на встрече экс-президента Дональда Трампа с президентом Италии Серджо Маттареллой, она демонстрировала ужас и отчаяние, хмуря брови и тараща глаза.
Так переводчица реагировала на скорость и содержание высказываний Трампа при общении с итальянским политиком.
«Вместо тысячи слов», «Ей точно не стоит играть в покер», — отметили комментаторы. Видео набрало около 80 тыс. лайков.
В Риме 30-31 октября проходит саммит «Группы двадцати» (G20).
Ранее экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент России Владимир Путин специально взял красивую переводчицу на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.
По ее словам, Дарья Боярская, «привлекательная брюнетка с потрясающей фигурой», помогла отвлечь внимание Трампа. В Кремле отметили, что президент России не участвует в выборе переводчиков на встречи, их назначает МИД.