Фото и видео переводчицы президента США Джо Байдена на встрече с папой римским в Ватикане Элизабетты Савиньи Ульман завирусились в соцсетях и собрали множество лайков. Причина - в ярких эмоциональных реакциях на слова Байдена и прежнего президента Дональда Трампа

В США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев обратили внимание в соцсети Twitter.

Пользователи отметили, что Ульман заразительно хохочет, переводя беседу Джо Байдена с папой римским Франциском. При этом ранее, на встрече экс-президента Дональда Трампа с президентом Италии Серджо Маттареллой, она демонстрировала ужас и отчаяние, хмуря брови и тараща глаза.

Так переводчица реагировала на скорость и содержание высказываний Трампа при общении с итальянским политиком.

«Вместо тысячи слов», «Ей точно не стоит играть в покер», — отметили комментаторы. Видео набрало около 80 тыс. лайков.

В Риме 30-31 октября проходит саммит «Группы двадцати» (G20).

Ранее экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент России Владимир Путин специально взял красивую переводчицу на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.

По ее словам, Дарья Боярская, «привлекательная брюнетка с потрясающей фигурой», помогла отвлечь внимание Трампа. В Кремле отметили, что президент России не участвует в выборе переводчиков на встречи, их назначает МИД.