Эксперт убежден, что Украину ждет неминуемый дефолт, и в данном контексте Россия не должна дать Западу переложить на нее ответственность за это.
«Москве важно не дать повесить себе на шею расходы по восстановлению Украины…Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться», — сказал Зубец.
Президент Украины Владимир Зеленский рассорился как с населением, так и с олигархами, европейцами и американцами. Это фактор, который спровоцирует кризис, убежден эксперт.
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