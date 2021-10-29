Украинские политологи прогнозируют кризис в государстве уже этой зимой. О возможных сроках дефолта Украины рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Эксперт убежден, что Украину ждет неминуемый дефолт, и в данном контексте Россия не должна дать Западу переложить на нее ответственность за это.

«Москве важно не дать повесить себе на шею расходы по восстановлению Украины…Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться», — сказал Зубец. Политолог Шимов описал, как Европа будет влиять на «строптивую» Польшу © CC0, Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский рассорился как с населением, так и с олигархами, европейцами и американцами. Это фактор, который спровоцирует кризис, убежден эксперт.

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