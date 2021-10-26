На Украине не спадает популярность «вирусной» песни «Батько наш Бандера»: к флешмобу уже присоединились священники, студенты и певцы из мужской капеллы. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил «24 канал»

Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла «Дударик» спела песню о Бандере в эфире программы «Вечер c Николаем Княжицким». Видео с их выступлением уже набрало 2 тысячи реакций на Facebook.

Украинские первоклашки исполнили хит про Бандеру © скриншот видео тг-канала Vesti.ua Степану Бандере в Дрогобыче и посвятили ее Дню капеллана, который празднуется 25 октября.

Также в сети появилось видео со студентами Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В. Лысенко, которые также приняли участие в флешмобе — их видео набрало несколько сотен просмотров.

Ранее украинские подростки запустили в Tik-Tok флешмоб с исполнением песни «Батько наш Бандера». Некоторые ролики, которые они выкладывали в соцсетях, были записаны с «патриотическим» настроем, а некоторые — в юмористическом духе.

К флешмобу присоединились депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность», которые спели песню прямо в зале парламента.

В октябре песня «Батько наш Бандера» на Украине, по данным YouTube, перегнала по популярности хиты Моргенштерна.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.