Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла «Дударик» спела песню о Бандере в эфире программы «Вечер c Николаем Княжицким». Видео с их выступлением уже набрало 2 тысячи реакций на Facebook.
Также во флешмобе отметились военные священники-капелланы ПЦУ — они исполнили песню у памятника Степану Бандере в Дрогобыче и посвятили ее Дню капеллана, который празднуется 25 октября.
Также в сети появилось видео со студентами Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В. Лысенко, которые также приняли участие в флешмобе — их видео набрало несколько сотен просмотров.
Ранее украинские подростки запустили в Tik-Tok флешмоб с исполнением песни «Батько наш Бандера». Некоторые ролики, которые они выкладывали в соцсетях, были записаны с «патриотическим» настроем, а некоторые — в юмористическом духе.
К флешмобу присоединились депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность», которые спели песню прямо в зале парламента.
В октябре песня «Батько наш Бандера» на Украине, по данным YouTube, перегнала по популярности хиты Моргенштерна.
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.