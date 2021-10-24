Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.
США потратили целый год на то, чтобы продемонстрировать Китаю, что у них якобы есть некие тайные договоренности с Москвой, однако Россия, приостановив сотрудничество с НАТО, показала Пекину, что никаких договоренностей там нет и быть не может, пояснил эксперт.
«Китайцы это хорошо поняли. Поэтому они и радовались как дети. Теперь у них развязаны руки, потому что США не могут концертировать все свои возможности и возможности своих союзников только для давления на Китай, потому что им придется учитывать фактор России», — указал Ищенко.
Для России эта ситуация тоже выгодна, поскольку усиление Китая на США связывает американцев и предоставляет ей пространство для маневра не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке, уточнил политолог.
Таким образом, проведя несложную комбинацию, Россия свела на нет все усилия американские дипломатии за последний год, и непонятно, что теперь должны сделать США и НАТО, чтобы Москва вернула туда свое представительство, заключил собеседник издания.