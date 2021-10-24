Сейчас в СМИ широко обсуждается заявление генерала ВСУ Кихтенко, что попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины. До этого были сообщения о том, что украинская сторона якобы испытывает серьезный дефицит топлива и патронов, и из этого делали вывод, что никакого серьёзного наступления не будет.
Эксперт отметил, что с военной точки зрения линия фронта в Донбассе практически никуда не движется за исключением отдельных «жабьих прыжков» (продвижение вперед короткими бросками с дальнейшим закреплением на новых позициях-ред.) в обе стороны.
«Учитывая, что газ стоит уже чуть ли не 2 тысячи долл, России в случае такого наступления не нужно будет применять военную силу. Ей достаточно будет перекрыть вентиль, и там все замерзнут», — подчеркнул Татарский.
Дело не в бензине или патронах, максимум, на что сейчас способна украинская армия (исходя не из своих боевых качеств, а из политической обстановки), — так это лишь проводить какие-то обстрелы по линии соприкосновения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.