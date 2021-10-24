Нельзя оценивать конфликт в Донбассе исключительно с военной точки зрения. Военная составляющая уже очень много лет не имеет решающего значения. Главное – это политика. Об этом рассказал участник боевых действий, писатель Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

Эксперт отметил, что с военной точки зрения линия фронта в Донбассе практически никуда не движется за исключением отдельных «жабьих прыжков» (продвижение вперед короткими бросками с дальнейшим закреплением на новых позициях-ред.) в обе стороны.

«Учитывая, что газ стоит уже чуть ли не 2 тысячи долл, России в случае такого наступления не нужно будет применять военную силу. Ей достаточно будет перекрыть вентиль, и там все замерзнут», — подчеркнул Татарский.

Дело не в бензине или патронах, максимум, на что сейчас способна украинская армия (исходя не из своих боевых качеств, а из политической обстановки), — так это лишь проводить какие-то обстрелы по линии соприкосновения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.