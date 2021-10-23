В Киевской области в утилизацию принесли ящик с Библиями, разрезанными на две части. Об этом на днях в Facebook сообщил предприниматель, специализирующийся на вторичной переработке сырья, Леонид Черепейник

Он опубликовал фото, на котором видна картонная коробка наполненная разрезанными Библиями.

«Я все понимаю бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25 000 шт) порножурналов, или в раздельный сбор секс-игрушки, я промолчал, это безобразие…Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божие, это мое сердце не выдерживает», — написал предприниматель.

Вычистить из библиотек: Украина начала войну с книгами © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

При этом некоторые отнеслись к этому спокойно, отметив, что «Бог книжек не писал».