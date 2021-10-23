Он опубликовал фото, на котором видна картонная коробка наполненная разрезанными Библиями.
«Я все понимаю бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25 000 шт) порножурналов, или в раздельный сбор секс-игрушки, я промолчал, это безобразие…Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божие, это мое сердце не выдерживает», — написал предприниматель.
В комментариях многие пользователи соцсети возмутились увиденным: «теракт», «совсем подурели», «ужас, не понимают, что творят», «не волнуйтесь, Бог их накажет».
При этом некоторые отнеслись к этому спокойно, отметив, что «Бог книжек не писал».