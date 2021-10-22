Силы ДНР/ЛНР в результате контрнаступления остановятся там, где их остановят политики. Даже если они освободят территорию Донецкой и Луганской областей, то это не приведет к миру, поскольку вопрос с Украиной не был разрешен в 2014-2015 годах. Об этом рассказал участник боевых действий и писатель Владлен Татарский в эфире ютуб-канала Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

«В Запорожье, Харькове и Днепропетровске огромное количество ветеранов «АТО», у всех есть семьи. Да, там есть русские патриоты, но огромная часть населения Украины прогнали через все эти мобилизации. А сколько инвалидов. А у них есть семьи. Представьте себе ребенка, который спрашивает:

- "Папа, где ты потерял ногу?"

— «Я потерял ее под Дебальцево, по нам стреляли москали».

И это отложится в памяти. Это очень серьезные вещи», — категоричен Татарский.

Для Донбасса было бы здорово пробить сухопутный путь в Крым и взять под контроль Запорожье, но если это не было сделано при самой благоприятной ситуации в 2014 году, но непонятно, как это будет сделано сейчас, заключил собеседник издания.