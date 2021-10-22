Эксперт пояснил, что в этом случае будет заключен условный «Минск-3», линия фронта переместится на 150 км и Донецку будет полегче, однако сохранится ситуация вялотекущего конфликта и из-за обстрелов будет страдать жители поселков, которые располагаются на границе с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
«В Запорожье, Харькове и Днепропетровске огромное количество ветеранов «АТО», у всех есть семьи. Да, там есть русские патриоты, но огромная часть населения Украины прогнали через все эти мобилизации. А сколько инвалидов. А у них есть семьи. Представьте себе ребенка, который спрашивает:
- "Папа, где ты потерял ногу?"
— «Я потерял ее под Дебальцево, по нам стреляли москали».
И это отложится в памяти. Это очень серьезные вещи», — категоричен Татарский.
Для Донбасса было бы здорово пробить сухопутный путь в Крым и взять под контроль Запорожье, но если это не было сделано при самой благоприятной ситуации в 2014 году, но непонятно, как это будет сделано сейчас, заключил собеседник издания.