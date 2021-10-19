Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Москву говорила с российским руководством о возможности привлечения США к процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Такую точку зрения высказал 18 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Злобин раскрыл, о чем Нуланд договаривалась в Москве © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По словам Зеленского, он говорил об этом с американским президентом Джозефом Байденом во время визита в Вашингтон. Американский лидер пообещал подумать и предложить формат России.

На прошлой неделе Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву.

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его мнению, Нуланд «прорвала» российскую границу, чтобы донести до Кремля весть о том, что американская сторона также ждет смены власти на Украине, чтобы можно было о чем-то договориться.