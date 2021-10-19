«Я знаю, что недавно была встреча Нуланд с коллегами в Москве, и они обсуждали множество тем. Говорили и о формате участия (США в урегулировании в Донбассе — ред.). Но деталей не знаю», — заявил президент.
По словам Зеленского, он говорил об этом с американским президентом Джозефом Байденом во время визита в Вашингтон. Американский лидер пообещал подумать и предложить формат России.
На прошлой неделе Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву.
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его мнению, Нуланд «прорвала» российскую границу, чтобы донести до Кремля весть о том, что американская сторона также ждет смены власти на Украине, чтобы можно было о чем-то договориться.