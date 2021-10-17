В нынешних условиях принудить Украину к миру в Донбассе невозможно, однако существует сценарий, при котором установится мир. Им является ликвидация украинского государства, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Современная Украина не обладает субъектностью, и инструментарием внешнего управления Запада в ней являются влиятельные националисты, считает эксперт. При таком положении дел никакого прогресса в исполнении Минских соглашений не предвидится, сказал Безпалько. Просто о сложном. Почему Украина деградирует?

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — высказал свое мнение эксперт.

Украинское государство делает все, чтобы его граждане жили хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались, заключает Безпалько. Именно поэтому демонтаж украинской государственности видится собеседнику издания наилучшим сценарием.

Полностью интервью можно прочитать здесь.