Война между Россией и Украиной возможна, если Запад решит протестировать Россию на предмет ее сопротивляемости агрессии против ее граждан, Донбасса или Крыма, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

— Богдан Анатольевич, возможна ли война между Россией и Украиной? Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

— Возможна, если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия. Гипотетически война возможна, но здесь Украина будет выступать не столько субъектом, сколько объектом этой войны, инструментом, торпедой. Это возможно, в случае если между Россией и ее геополитическими конкурентами, противниками, возникнут непреодолимые противоречия, которые приведут к военному противостоянию.

Поскольку противостояние в самом прямом, непосредственном контакте сейчас все-таки маловероятно, ввиду самоубийственности применения ядерного оружия даже в локальном масштабе, то, скорее всего, это будет прокси-война с помощью других государств, сил. Просто вместо ИГИЛ теперь против России будет воевать Украина — в Донбассе или где-либо еще. Например, ее толкнут на самоубийственное решение атаковать Крым.

Второй вариант — это если мы подойдем к этим противоречиям, и Россию решат протестировать на ее военную и прочую состоятельность, на то, сможет ли российская элита принимать достаточно радикальные решения по защите национальных и государственных интересов. Это отчасти напоминает конфликт с Грузией в 2008 году. Он явно носил тестовый характер, нас просто проверяли — проглотим ли мы поглощение Южной Осетии и геноцид над осетинами или нет? Мы не проглотили, это учли.

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру — Сейчас эксперты выдвигают такую версию, что Америка может предложить России «размен» Украины на нейтралитет России в конфликте США с Китаем. Что вы думаете по этому поводу?

— Я думаю, что Россия на подобные предложения не пойдет, потому что если Россия будет оставаться в стороне, когда США будут уничтожать Китай, то совершенно очевидно, что следующим, кого уничтожат, будет Россия. Поэтому здесь можно договариваться о нейтралитете только во второстепенных, третьестепенных вопросах. В каких-то конкретных шагах, скорее всего, в ближней или средней перспективе.

Но мы не можем отдать Китай на съедение, а потом осознавать, что следующими съедят нас. Вместе с Китаем мы можем сохранять суверенитет, субъектность, и ее наращивать. Без Китая мы этого делать не сможем. Да и с Китаем нам тоже сложно, и с ним тоже мы испытываем определенные трудности, есть проблемы в двусторонних отношениях.

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

— Что должна сделать Россия, чтобы принудить Украину к миру в Донбассе?

— К исполнению Минских соглашений? Я прямо скажу — я не думаю, что в нынешних политических условиях можно принудить Украину к исполнению Минских соглашений. В течение последних семи лет мы получили очень ценный опыт и убедились, что это невозможно. Мы возлагали некоторые надежды на смену президента на Украине, и мы увидели, что стало только хуже.

Пока Украина не обладает субъектностью, пока там влиятельные националисты в качестве инструментария, ничего не изменится. Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет. Украинское государство делает все, чтобы эти граждане жили все хуже и хуже, для того чтобы их общественные институты, инфраструктура, промышленность, медицина, образование деградировали и разрушались.

Война в Донбассе: Украина действует по методам ИГИЛ* — видео

Если бы это произошло, и эти Авгиевы конюшни были бы снесены потоком чистой воды, то это было бы лучшим средством для того, чтобы прекратилась война в Донбассе, нивелировалась угроза в адрес Крыма, прекратились все эти омерзительные дискриминационные практики в отношении граждан Украины, которые там только усиливаются за последние годы, вне зависимости от того, кто находится на президентском посту.

— Поддерживаете ли вы подход Дмитрия Медведева о прямых переговорах с Вашингтоном, чем с украинским руководством?

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

Это политика, которая раздражает абсолютно все башни Кремля — либеральные, консервативные, какие угодно. Поэтому да, это и есть вывод, который вся российская элита выразила в статье Дмитрия Медведева, причем в крайне презрительной и унизительной для украинской элиты форме на уровне лексики.