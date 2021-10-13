Создание единого регулятора по закупке газа в Европе скорее приведет к дефициту, чем решит проблему высоких цен на газ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Такое регулирование — это скорее путь к дефициту, потому что таким образом они не решают основную проблему. А основная проблема не в том, что «Газпром» якобы цены завышает, с чем они пытаются бороться, объединившись в единый фронт», — отметил эксперт.

Европейская двойственность. Игорь Юшков о новых антироссийских инициативах Брюсселя в сфере энергетики © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому никто в Европе в добычу не вкладывался в последние годы. Плюс весь СПГ ушел в Азию, потому что там цены выше. Как «единым фронтом» вы вернете СПГ? Никак, если только не скинетесь деньгами и не перекупите газ у азиатских рынков, сделаете свой рынок более привлекательным по цене», — сказал Юшков.

По его мнению, вся идея сводится к тому, чтобы создать единый антироссийский «газовый фронт» и давить на «Газпром».

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заставит Россию общаться с единым покупателем газа в Евросоюзе вместо того, чтобы свободно продавать «голубое топливо» странам ЕС или коммерческим компаниям.