«Такое регулирование — это скорее путь к дефициту, потому что таким образом они не решают основную проблему. А основная проблема не в том, что «Газпром» якобы цены завышает, с чем они пытаются бороться, объединившись в единый фронт», — отметил эксперт.
Основная проблема высоких цен на газ на европейском рынке, считает Юшков, заключается в том, что Европа сама «выдавливает» газ из энергобаланса, заставляя всех переходить на возобновляемые источники энергии. Компании боялись, что, если они сейчас инвестируют в новые месторождения в Европе, то не смогут окупить свои затраты.
«Поэтому никто в Европе в добычу не вкладывался в последние годы. Плюс весь СПГ ушел в Азию, потому что там цены выше. Как «единым фронтом» вы вернете СПГ? Никак, если только не скинетесь деньгами и не перекупите газ у азиатских рынков, сделаете свой рынок более привлекательным по цене», — сказал Юшков.
По его мнению, вся идея сводится к тому, чтобы создать единый антироссийский «газовый фронт» и давить на «Газпром».
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заставит Россию общаться с единым покупателем газа в Евросоюзе вместо того, чтобы свободно продавать «голубое топливо» странам ЕС или коммерческим компаниям.