По его мнению, чем сильнее станут украинские Вооруженные силы, тем меньше шансов будет у России давить на Киев в плане подписания Минских соглашений.
«Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин», — пишет Жданов.
Выполнение этих соглашений, уверен он, может привести к изменению баланса сил в Восточной Европе.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских договоренностей. Он назвал это «прорывным достижением».
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, выход Украины из «Минска» будет означать фактическую войну, в которую Россия может оказаться втянута частично или полностью, и которая тоже может послужить поводом к внешнеполитическому, дипломатическому, экономическому давлению на Россию.