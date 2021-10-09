Появление военно-учебной миссии Евросоюза на территории Украины может стать «ударом в спину» для России. Об этом на днях в своей статье для «Главреда» написал украинский военный эксперт Олег Жданов

По его мнению, чем сильнее станут украинские Вооруженные силы, тем меньше шансов будет у России давить на Киев в плане подписания Минских соглашений.

«Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин», — пишет Жданов.

«Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских договоренностей. Он назвал это «прорывным достижением».

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, выход Украины из «Минска» будет означать фактическую войну, в которую Россия может оказаться втянута частично или полностью, и которая тоже может послужить поводом к внешнеполитическому, дипломатическому, экономическому давлению на Россию.