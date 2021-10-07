Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 6 октября в эфире «Рустави-2» в очередной раз исключил возможность обсуждения с Киевом вопроса экстрадиции на Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили, который занимает на Украине пост главы исполнительного комитета реформ при украинском президенте

Призывавший убивать евреев генерал СБУ призвал открыть уголовное дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам, приговорен к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.

Залкалиани не считает, что задержание являющегося гражданином Украины Саакашвили сможет негативно отразиться на грузино-украинских отношениях.

Он также отметил, что лично с главой МИД Украины вопрос задержания Саакашвили не обсуждал, но представитель посольства Грузии в Киеве предоставил украинской стороне всю необходимую и исчерпывающую информацию, которая их интересовала.

Глава грузинского МИД также считает, что в Киеве сами были удивлены тем фактом, что Саакашвили оказался в Тбилиси, где был задержан.



