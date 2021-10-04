Стоимость газа на голландской бирже TTF во время торгов 4 октября установила новый рекорд, впервые в истории превысив $1200 за тысячу кубометров. Такие данные предоставила биржа ICE

Ноябрьский фьючерс на TTF поднимался до 99,99 евро за МВт/ч. По текущему курсу доллара это эквивалентно $1200,36 за тысячу кубометров газа.

Высокие цены на газ в Европе могут сохраниться до конца текущего отопительного сезона в марте-апреле 2022 года, отмечал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

В случае, если панические настроения трейдеров не будут купированы позитивными новостями о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», стоимость газа в ЕС может перевалить за $1300, отмечал он.

Пока опасения трейдеров на фоне низких запасов газа в Европе подтверждаются: 1 октября глава правления компании Uniper, одного из акционеров «Северного потока — 2» Клаус-Дитер Маубах заявил, что сертификация газопровода затягивается и он не сможет начать поставки газа в ЕС этой зимой.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк Владимир Путин, Европа сейчас расплачивается за то, что в период низких цен на газ потребовала от «Газпрома» привязать стоимость газа в контрактах к биржевым котировкам спотового рынка, уйдя от зависимости от цен на нефть.

Страны, которые сохранили нефтяную корректировку в своих контрактах, платят за российский газ намного меньше: например, Германия в сентябре покупала «голубое топливо» у РФ по $220 за тысячу кубометров, сказал Путин.

При этом взлет цен на газ в Европе вызван дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), которым и торгуют в основном на TTF, а не трубопроводным газом «Газпрома».

Поставки СПГ в TC сократились в 2021 году примерно на 10%, так основные его объемы уходят в Азию, где возник повышенный спрос после восстановления экономической активности в Китае.

Поставки российского газа в ЕС сейчас находятся на рекордном уровне, однако это не помогает снизить цены. Это создает серьезные проблемы и для украинской экономики, так как стоимость газа на внутреннем рынке в стране законодательно привязана к импортному паритету, а страна все закупки осуществляет на спотовом рынке.

Это уже привело к транспортному кризису, так как подавляющее большинство маршруток, грузовиков и коммунального транспорта работают на метане.