Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру объяснил, почему в Китае возник ажиотажный спрос на газ, что привело к значительному рост цен на голубое топливо в Европе

По словам Юшкова, в Китае действительно сильно растет потребление газа — они не просто вышли на докарантинный уровень, но и перегнали его.

«Рост потребления газа в КНР за первые восемь месяцев 2021 года составил аж 14%. Так как собственной добычи у них недостаточно, импорт газа вырос на целых 20% за те же восемь месяцев этого года. И в прошлом году они выросли, и в этом, экономика растет, потребление энергии растет. И даже когда только часть этого роста приходится на газ, то все равно это огромные объемы», — сказал эксперт.

Игорь Юшков: Газ в Европе может подскочить и до $1300 за тысячу кубов © РИА Новости, Нина Зотина

«Ну и остальные участники рынка не спешат строить новые СПГ-заводы, потому что не понимают, что будет с рынком. Сейчас высокая цена на газ, но буквально еще в прошлом году она была крайне низкая. И вот эти огромные колебания пугают инвесторов, они не понимают, какими будут цены и не решаются принимать инвестрешения по СПГ-заводам», — добавил Юшков.

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Ранее стало известно, что цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.