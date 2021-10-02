По словам Юшкова, в Китае действительно сильно растет потребление газа — они не просто вышли на докарантинный уровень, но и перегнали его.
«Рост потребления газа в КНР за первые восемь месяцев 2021 года составил аж 14%. Так как собственной добычи у них недостаточно, импорт газа вырос на целых 20% за те же восемь месяцев этого года. И в прошлом году они выросли, и в этом, экономика растет, потребление энергии растет. И даже когда только часть этого роста приходится на газ, то все равно это огромные объемы», — сказал эксперт.
По его словам, Китай формирует дефицит на азиатском рынке. Из-за этого дефицита цены на газ в Азии растут и все отправляют свое топливо туда, а не в Европу, где цены чуть ниже. Это, в свою очередь, формирует дефицит в Европе.
«Ну и остальные участники рынка не спешат строить новые СПГ-заводы, потому что не понимают, что будет с рынком. Сейчас высокая цена на газ, но буквально еще в прошлом году она была крайне низкая. И вот эти огромные колебания пугают инвесторов, они не понимают, какими будут цены и не решаются принимать инвестрешения по СПГ-заводам», — добавил Юшков.
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Ранее стало известно, что цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.