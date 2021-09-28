Украинский журналист Айдер Муждабаев призвал сжечь концертных операторов, чтобы раз и навсегда решить проблему выступления на Украине российских артистов. Соответствующий призыв он опубликовал 27 сентября в своем Facebook

«Я знаю единственный способ остановить этот буйный поток ваты к нам, если Государственная пограничная служба и Служба безопасности уже сдались на милость поющих ртом оккупантов. В праведном огне нужно сжечь двух мерзких российских покупателей — Concert.ua и Karabas.com. Коллаборационисты должны гореть в аду. Про мусор под названием Атом Интертейнмент я вообще не говорю, это уже ментальные трупы. Засранцы, г…о, дерьмо, малоросы — все, кто имеет отношение к этим диверсионным акциям в нашем тылу», — написал Муждабаев, не забыв завершить свой пост традиционными националистически лозунгами украинских радикалов.

«После Одессы предлагать что-то сжигать может только самая конченая мразь», — прокомментировал пост журналиста депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Следы убийства Андрея Панина ведут к «кровавому пастору» Турчинову © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«И на эти отбросы еще кто-то ходит?», «Бензина на них всех не хватит», «Зачем бензин, эту проблему решают тухлые яйца!», «Гоните всю эту шоблу поганой метлой. Помимо защиты собственной страны, вы еще и сделаете большую услугу музыкальному образованию будущих поколений. Смерть оккупантам!», «Тоже так считаю. Еще бы всех, кто покупает билеты на эти шабаши, сразу паковать в вагоны и на Рашку. А еще стоит подписать петицию Игоря Кондратюка», — написали подписчики Муждабаева.

Предложение запретить гастроли россиян на территории Украины ведущий-русофоб Кондратюк оформил в виде петиции несколько дней назад. Рассмотреть ее президент Владимир Зеленский будет обязан, если «за» проголосует 25 тысяч человек. На данный момент поддержало инициативу почти 17,5 тысяч граждан.