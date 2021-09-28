В одной из школ Прикарпатья обнаружили бюст Ленина, который не успели декоммунизировать. Об этом 27 сентября написал в Facebook директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Бандеры Ярослав Коретчук

Ленин, Сталин и Тимати: скандал со школьными дневниками гремит на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Кому Ленина!!! Вот такого красавца изъял в одной из школ Прикарпатья. Все же есть те, которые надеются на возвращение совка. Авось власть поменяется», — выразил надежду Коретчук.

В комментариях «патриоты» Украины предложили использовать бюст Ленина как мишень, раздолбать его кувалдой, обмазать пломбиром и облизывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живее всех живых: под Одессой снова объявился Ленин — фото

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который приравнял коммунизм к нацизму. В рамках борьбы с советским прошлым сносят памятники советской эпохи, переименовывают улицы и избавляются от праздничных дат.

При этом нацистская символика официально используется в украинских госструктурах. Так, символом полка Нацгвардии Украины был избран «волчий крюк», который был логотипом трех дивизий СС в нацистской Германии и до сих пор используется современными неонацистами.