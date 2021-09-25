О двустороннем военном союзе РФ и КНР речи не идет. Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что Китай не намерен вступать в военный союз с Россией. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов в интервью изданию Украина.ру

Андрей Виноградов: кто он © Андрей Виноградов/ia-centr.ru Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS против Китая и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Президент РФ недавно не исключил такой возможности, но это был скорее некий посыл западным «партнерам», отметил эксперт.

«Возможно, дальнейшее усиление взаимодействия в военной области на основе закрытых соглашений (и это уже происходит). Оформлять это взаимодействие неким договором о военной поддержке в случае нападения на одну из сторон стороны не хотят», — констатировал Виноградов.

В то же время усиление противостояния КНР с США по всем линиям может привести к созданию неких структур коллективной безопасности в Азии, о которых говорили еще во времена СССР, это может осуществиться на базе ШОС и экономических объединений, в которых локомотивом является Китай (ВРЭП и т. п.), заключил собеседник издания.

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