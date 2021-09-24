Исследовательский университет Джорджа Вашингтона опубликовал статью, раскрывающую связи ультраправой украинской группировки Centuria с украинской Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Статья была опубликована на днях на сайте университета

В Черкассах ультраправые не смогли заставить депутата от ОПЗЖ говорить по-украински © кадр из видео Youtube-канала "Про все" Алексея Кузьменко, группировка возглавляется лицами, связанными с неонацистским батальоном «Азов». Кузьменко удалось отследить активность членов Centuria в социальных сетях.

«Доказательства, собранные в этой статье, свидетельствуют о том, что начиная с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, ведущий учебный институт военного образования Украины и крупный центр западной военной помощи стране, стал прибежищем для организации Centuria, которая описывает саму себя как орден военных офицеров, являющихся "европейскими традиционалистами" и провозглашающих своей целью перестроить вооруженные силы страны в соответствии с правыми идеологическими установками и защитить "культурную и этническую идентичность" европейских народов перед лицом "политиканов и бюрократов из Брюсселя"», — отмечается в материале.

Согласно выводам автора расследования, в ультраправой группировке множество членов, включая выпускников Национальной академии и действующих офицеров Вооруженных сил Украины.

Ранее издание Украина.ру рассказала о тайном «ордене» Centuria, тесно связанном с батальоном «Азов». По собранным сведениям, «центурионы» проводят идеологическую работу в рядах ВСУ, склоняя военнослужащих к неонацистской идеологии. В официальном Telegram группировки открыто публикуются предложения по вербовке и фотографии с лекций неонацистов для военнослужащих ВСУ.