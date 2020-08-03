Центурионы Билецкого. На Украина родилась новая ультраправая организация

На утро понедельника информация о презентации сводится к видеозаписям, размещенным в Telegram-каналах и в аккаунтах в Instagram (многие — в исчезающих сторис, которые я скачал и перезалил на своей странице в Facebook).

Новое лицо со старой гримасой. Неонацисты Украины снова на службе у власти
Новое лицо со старой гримасой. Неонацисты Украины снова на службе у власти
© Андрей Гожый

Первое видео разместил днем в воскресенье в своем Telegram-канале «Хроники Ридика» Родион Кудряшов, бывший командир разведывательно-диверсионной роты «Азова», а позже — вплоть до февраля этого года глава центрального штаба партии «Национальный корпус».

«Пригласили на мероприятие. В Украине появилась третья сила», — лаконично подписал видео Кудряшов, дав ссылку на страницу в Instagram новой организации. Страница пока пустая (опубликована лишь символика организации), и даже информация в профиле не заполнена, но название страницы @centuriaua наводит на мысль, что это название — Centuria. Тем более оно повторяется в публикациях других праворадикалов в Instagram, в том числе с прямым указанием: «Открытие новой организации Centuria».

 

 

Судя по ночному антуражу, мероприятие состоялось в ночь с 31 июля на 1 августа. Один из участников презентации, Илья Татарчук, в своем Instagram точно указал днем в воскресенье дату: «1 августа 2020 года. Презентация новой организации Centuria».

Тут сразу стоит сделать отступление и пояснить. В сентябре 2019 года я писал на Украине.ру о праворадикальной организации Centuria, действующей в Вооруженных силах Украины. Это был своего рода тайный «военный орден», объединявший офицеров ультраправых взглядов, которые «подтягивали» к себе в части единомышленников и занимались идеологической обработкой студентов военных вузов Украины.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось
Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось
© varta.com.ua

Однако, судя по всему, это разные организации. У них разная символика (у той, о которой я писал год назад, — классический «кельтский крест» европейских ультраправых 1960-х годов, у новой — щит и меч, вплетенные в лавровый венок), разные лозунги (у первой — Virtus et Honestas!, по-латыни «Сила и честь!», у второй — Aut cum scuto, aut in scuto, «С щитом или на щите», латинский перевод крылатой спартанской фразы), хотя любовь к черной униформе общая. Можно было бы предположить, что речь идет просто о смене символики, но нет — все говорят именно о создании «новой организации».

Да и в Telegram-канале прежней Centuria нет никакой информации о прошедшем мероприятии.

 

 

Вот из аккаунтов в Instagram других участников данного действа: «Презентация новой организации». Причем, как поясняют, «всеукраинской организации».

Где прошло мероприятие? Упомянутый выше Татарчук указал в посте геолокацию — село Бузовая в Святошинском районе Киевской области (в 15 км от Киева).

В этом населенном пункте находится комплекс «Смерекова хунта», бывший ресторан и турбаза, в 2016 году превращенные в Оздоровительно-реабилитационный центр Киево-Святошинской районной рады. Комплекс занимает 2,64 гектара земли, что позволяет националистам проводить там разнообразные мероприятия. Так, 9–10 сентября 2017 года под эгидой «Свободы», «Правого сектора»* и «Нацкорпуса» там состоялся фестиваль «Повстанец».

Кудряшов говорит лишь, что его просто «пригласили на мероприятие». Однако кого мы видим на сцене, выступающим перед бойцами в черной униформе с щитами римских легионеров? Это бывший в 2015–2016 годах командир «Азова», а с 2017 года руководитель «Национальных дружин» Игорь Михайленко (позывной Черкас). Он хорошо узнаваем по внешности и голосу, кроме того, его многие отметили на фотографиях.

Михайленко не просто пришел и выступил со сцены. Когда в комментариях у него в Instagram один из пользователей поинтересовался «Как присоединиться?», Михайленко ему ответил «Пиши в личные сообщения». Ему, а не страницы @centuriaua.

Сергей Тамарин (позывной Собер), с июня 2019 года руководящий отделением «Нацкорпуса» в Киеве, опубликовал у себя в Instagram сторис, где он находится среди участников презентации новой организации. Не слишком ли много «азовских» лидеров собралось на мероприятии структуры, если она является для них «сторонней»?

Стоит указать, что подготовка к презентации организации велась уже давно.

Обратим внимание на пост, опубликованный 20 июля в Instagram упомянутым выше Татарчуком, где также указана геолокация в Бузовой. Среди выложенных фотографий — коллективная фотосессия с Михайленко (в центре) на фоне большого баннера с надписью Aut cum scuto, aut in scuto, который заметен и на презентации Centuria в ночь с 31 июля на 1 августа.

«Парни, спасибо вам за эти 3 дня, было очень круто! — пишет Татарчук. — Особенная благодарность сержантам @___mayskiygrom и @l.a.t.v.i.e.c, спасибо вам за знания, которые мы получили от вас, надеюсь ещё встретимся!»

 

 

Стоит указать, что в первом из упомянутых им аккаунтов в Instagram 2 августа было размещено сразу несколько постов с фотографиями и видеозаписями с презентации Centuria. А до этого, 19 июля, @___mayskiygrom опубликовал фотографию из «Смерековой Хунты» (причем даже прямо на фоне баннера с ее названием), а 17 июля — фотографию какой-то лекции, проводимой Михайленко рядом с описанным выше баннером.

Если пройти по аккаунтам тех, кто отмечен на фотографиях @___mayskiygrom от 19 июля, то увидим выложенные 20 июля видеозаписи ножевого боя, проходящего ночью в кругу, очерченном кострами, и многое другое.

Вообще в «Азове» всегда любили мероприятия в формате ночных мистерий с факелами, вспомним хотя бы обряд «поминовения мертвых», ежегодно проводимом бойцами полка под Мариуполем.

Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием
Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием
© president.gov.ua

Но вернемся к новой организации. Судя по видеозаписям, на ее презентации собралось не менее сотни-полутора бойцов в черной униформе. В связи с этим нельзя не вспомнить, что в составе «Национальных дружин» существует некая «Черная сотня», носящая, как можно понять, некий элитарный характер внутри этой военизированной структуры (что-то вроде «личного лейб-штандарта» Игоря Михайленко).

Центурионы Билецкого. На Украина родилась новая ультраправая организация
© glavred.info

Вот, например, описание знаменитого марша «нацдружинников» по Киеву 28 января 2018 года, опубликованное годом позже на аффилированном с «азовцами» сайте «Консул»: «Дружинники шли в полном молчании. Ни файеров, ни кричалок. Во главе Черкас, за ним члены штаба «Нацдружин», после «Чёрная сотня» и остальные подразделения».

Возможно, Centuria — это «Чёрная сотня», которой Михайленко решил придать большей элитарности и расширить в организацию под отдельным брендом. Тем более что глава «Нацдружин» может тяготиться ситуацией, когда ежегодные марши его подчиненных по Киеву, демонстрировавшие мощь подчиненной ему организации, в этом году оказались свернуты даже до введения карантина.

В каждой ультраправой структуре идет конкуренция между лидерами, возможно, Михайленко несколько «потеснили», боясь его влияния (все же именно он — командир военизированного крыла «азовского» движения), и создание новой организации выглядит попыткой выхода на новые возможности.

Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
© Facebook, Serhii Filimonov

Вопрос другой — чем принципиально новым будет заниматься Centuria? В сторис ее участники заявляют: «5 колонна, вата, ЛГБТ, мусорской и бандитский беспредел будет безоговорочно пресекаться на улице!» Возникает мысль — не решили ли в «азовском» движении вынести в отдельную структуру часть бойцов, которая будет непосредственно ответственна за уличное насилие, эскалация которого уже раскручивается на улице? Ведь даже далеко не все «нацдружинники» готовы к этому и последующим тюремным срокам. Но зато руководство партии всегда сможет сказать — это люди из другой организации!

Впрочем, пока все это лишь гипотезы. Надо дождаться официальных публикаций на сайте или на страницах в соцсетях «Нацкорпуса» и «Нацдружин» и их лидеров.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.