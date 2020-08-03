Центурионы Билецкого. На Украина родилась новая ультраправая организация

Ночная мистерия с кострами, бойцы в черной униформе и с масками на лицах, щиты римских легионеров и лозунги спартанцев... В такой форме в самом начале августа 2020 года состоялась презентация новой организации с участием видных «азовцев»

На утро понедельника информация о презентации сводится к видеозаписям, размещенным в Telegram-каналах и в аккаунтах в Instagram (многие — в исчезающих сторис, которые я скачал и перезалил на своей странице в Facebook). Новое лицо со старой гримасой. Неонацисты Украины снова на службе у власти © Андрей Гожый

Первое видео разместил днем в воскресенье в своем Telegram-канале «Хроники Ридика» Родион Кудряшов, бывший командир разведывательно-диверсионной роты «Азова», а позже — вплоть до февраля этого года глава центрального штаба партии «Национальный корпус».

«Пригласили на мероприятие. В Украине появилась третья сила», — лаконично подписал видео Кудряшов, дав ссылку на страницу в Instagram новой организации. Страница пока пустая (опубликована лишь символика организации), и даже информация в профиле не заполнена, но название страницы @centuriaua наводит на мысль, что это название — Centuria. Тем более оно повторяется в публикациях других праворадикалов в Instagram, в том числе с прямым указанием: «Открытие новой организации Centuria».

Судя по ночному антуражу, мероприятие состоялось в ночь с 31 июля на 1 августа. Один из участников презентации, Илья Татарчук, в своем Instagram точно указал днем в воскресенье дату: «1 августа 2020 года. Презентация новой организации Centuria».

Тут сразу стоит сделать отступление и пояснить. В сентябре 2019 года я писал на Украине.ру о праворадикальной организации Centuria, действующей в Вооруженных силах Украины. Это был своего рода тайный «военный орден», объединявший офицеров ультраправых взглядов, которые «подтягивали» к себе в части единомышленников и занимались идеологической обработкой студентов военных вузов Украины. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Однако, судя по всему, это разные организации. У них разная символика (у той, о которой я писал год назад, — классический «кельтский крест» европейских ультраправых 1960-х годов, у новой — щит и меч, вплетенные в лавровый венок), разные лозунги (у первой — Virtus et Honestas!, по-латыни «Сила и честь!», у второй — Aut cum scuto, aut in scuto, «С щитом или на щите», латинский перевод крылатой спартанской фразы), хотя любовь к черной униформе общая. Можно было бы предположить, что речь идет просто о смене символики, но нет — все говорят именно о создании «новой организации».

Да и в Telegram-канале прежней Centuria нет никакой информации о прошедшем мероприятии.

Вот из аккаунтов в Instagram других участников данного действа: «Презентация новой организации». Причем, как поясняют, «всеукраинской организации».

Где прошло мероприятие? Упомянутый выше Татарчук указал в посте геолокацию — село Бузовая в Святошинском районе Киевской области (в 15 км от Киева).

В этом населенном пункте находится комплекс «Смерекова хунта», бывший ресторан и турбаза, в 2016 году превращенные в Оздоровительно-реабилитационный центр Киево-Святошинской районной рады. Комплекс занимает 2,64 гектара земли, что позволяет националистам проводить там разнообразные мероприятия. Так, 9–10 сентября 2017 года под эгидой «Свободы», «Правого сектора»* и «Нацкорпуса» там состоялся фестиваль «Повстанец».

Кудряшов говорит лишь, что его просто «пригласили на мероприятие». Однако кого мы видим на сцене, выступающим перед бойцами в черной униформе с щитами римских легионеров? Это бывший в 2015–2016 годах командир «Азова», а с 2017 года руководитель «Национальных дружин» Игорь Михайленко (позывной Черкас). Он хорошо узнаваем по внешности и голосу, кроме того, его многие отметили на фотографиях.

Михайленко не просто пришел и выступил со сцены. Когда в комментариях у него в Instagram один из пользователей поинтересовался «Как присоединиться?», Михайленко ему ответил «Пиши в личные сообщения». Ему, а не страницы @centuriaua.

Сергей Тамарин (позывной Собер), с июня 2019 года руководящий отделением «Нацкорпуса» в Киеве, опубликовал у себя в Instagram сторис, где он находится среди участников презентации новой организации. Не слишком ли много «азовских» лидеров собралось на мероприятии структуры, если она является для них «сторонней»?

Стоит указать, что подготовка к презентации организации велась уже давно.

Обратим внимание на пост, опубликованный 20 июля в Instagram упомянутым выше Татарчуком, где также указана геолокация в Бузовой. Среди выложенных фотографий — коллективная фотосессия с Михайленко (в центре) на фоне большого баннера с надписью Aut cum scuto, aut in scuto, который заметен и на презентации Centuria в ночь с 31 июля на 1 августа.

«Парни, спасибо вам за эти 3 дня, было очень круто! — пишет Татарчук. — Особенная благодарность сержантам @___mayskiygrom и @l.a.t.v.i.e.c, спасибо вам за знания, которые мы получили от вас, надеюсь ещё встретимся!»

Стоит указать, что в первом из упомянутых им аккаунтов в Instagram 2 августа было размещено сразу несколько постов с фотографиями и видеозаписями с презентации Centuria. А до этого, 19 июля, @___mayskiygrom опубликовал фотографию из «Смерековой Хунты» (причем даже прямо на фоне баннера с ее названием), а 17 июля — фотографию какой-то лекции, проводимой Михайленко рядом с описанным выше баннером.

Если пройти по аккаунтам тех, кто отмечен на фотографиях @___mayskiygrom от 19 июля, то увидим выложенные 20 июля видеозаписи ножевого боя, проходящего ночью в кругу, очерченном кострами, и многое другое.

Вообще в «Азове» всегда любили мероприятия в формате ночных мистерий с факелами, вспомним хотя бы обряд «поминовения мертвых», ежегодно проводимом бойцами полка под Мариуполем. Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием © president.gov.ua

Но вернемся к новой организации. Судя по видеозаписям, на ее презентации собралось не менее сотни-полутора бойцов в черной униформе. В связи с этим нельзя не вспомнить, что в составе «Национальных дружин» существует некая «Черная сотня», носящая, как можно понять, некий элитарный характер внутри этой военизированной структуры (что-то вроде «личного лейб-штандарта» Игоря Михайленко).

Вот, например, описание знаменитого марша «нацдружинников» по Киеву 28 января 2018 года, опубликованное годом позже на аффилированном с «азовцами» сайте «Консул»: «Дружинники шли в полном молчании. Ни файеров, ни кричалок. Во главе Черкас, за ним члены штаба «Нацдружин», после «Чёрная сотня» и остальные подразделения».

Возможно, Centuria — это «Чёрная сотня», которой Михайленко решил придать большей элитарности и расширить в организацию под отдельным брендом. Тем более что глава «Нацдружин» может тяготиться ситуацией, когда ежегодные марши его подчиненных по Киеву, демонстрировавшие мощь подчиненной ему организации, в этом году оказались свернуты даже до введения карантина.

В каждой ультраправой структуре идет конкуренция между лидерами, возможно, Михайленко несколько «потеснили», боясь его влияния (все же именно он — командир военизированного крыла «азовского» движения), и создание новой организации выглядит попыткой выхода на новые возможности. Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга © Facebook, Serhii Filimonov

Вопрос другой — чем принципиально новым будет заниматься Centuria? В сторис ее участники заявляют: «5 колонна, вата, ЛГБТ, мусорской и бандитский беспредел будет безоговорочно пресекаться на улице!» Возникает мысль — не решили ли в «азовском» движении вынести в отдельную структуру часть бойцов, которая будет непосредственно ответственна за уличное насилие, эскалация которого уже раскручивается на улице? Ведь даже далеко не все «нацдружинники» готовы к этому и последующим тюремным срокам. Но зато руководство партии всегда сможет сказать — это люди из другой организации!

Впрочем, пока все это лишь гипотезы. Надо дождаться официальных публикаций на сайте или на страницах в соцсетях «Нацкорпуса» и «Нацдружин» и их лидеров.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.