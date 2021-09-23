Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что силы Донбасса остановились на той линии, на которой они сейчас стоят, потому что по территории Украины проходит газопровод, который идет от российских газовых месторождений в Европу, и поэтому если на территории Украины развернутся боевые действия, то вопрос поставок российского газа в Европу будет под вопросом. Сейчас достроен «Северный поток-2», транзит российского газа через территорию Украины уменьшится в разы, и считается, что теперь будет легче в ответ на украинские провокации начать полномасштабные боевые действия.
Видимо, Сурков рассчитывал, что надо делать некоторые уступки даже в адрес того же Рината Ахметова, потому что Мариуполь для последнего был значимым городом, считает эксперт.
«Ахметов потерял значительную часть своих активов здесь, на территории ДНР. Но он сохранил завод им. Ильича и завод «Азовсталь», которые находятся в Мариуполе. Если бы мы зашли в Мариуполь, он бы потерял и эти активы. У него осталась бы «Запорожсталь», которая так себе с точки зрения своих производственных мощностей актив. А так Ахметов переключил все то, что потерял и не получил в Донецке, на Мариуполь, нарастил производство там и выстроил баланс», — указал Ходаковский.
Политические соображения оказались тогда более первичными и приоритетными, и принятое впоследствии президентом России Владимиром Путиным решение об отстранении Суркова от украинского направления стало результатом оценки тогдашней деятельности последнего, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.