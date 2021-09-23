Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который управлял политическими процессами в Донбассе, счел, что было бы неверно получить бонус в виде Донецкой и Луганской областей по их административным границам, потеряв любые перспективы диалога с Украиной. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Видимо, Сурков рассчитывал, что надо делать некоторые уступки даже в адрес того же Рината Ахметова, потому что Мариуполь для последнего был значимым городом, считает эксперт.

«Ахметов потерял значительную часть своих активов здесь, на территории ДНР. Но он сохранил завод им. Ильича и завод «Азовсталь», которые находятся в Мариуполе. Если бы мы зашли в Мариуполь, он бы потерял и эти активы. У него осталась бы «Запорожсталь», которая так себе с точки зрения своих производственных мощностей актив. А так Ахметов переключил все то, что потерял и не получил в Донецке, на Мариуполь, нарастил производство там и выстроил баланс», — указал Ходаковский.

Политические соображения оказались тогда более первичными и приоритетными, и принятое впоследствии президентом России Владимиром Путиным решение об отстранении Суркова от украинского направления стало результатом оценки тогдашней деятельности последнего, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.