В городе Овруч Житомирской области установили памятник картошке. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила ТСН

На Украине в провале кампании по вакцинации обвинили Россию © REUTERS, Pavlo Palamarchuk Юрий Кравчук, результат его работы в виде щекастой дамы в платке, бусах и красных сапогах «прописался» в центральном городском парке.

Открытие скульптуры состоялось в рамках ежегодного фестиваля картофеля, где гостей праздника угощали блюдами из этого корнеплода. Оценивало кушанья и специальное кулинарное жюри.

Примечательно еще и то, что украинские СМИ назвали картофель в этой новости самым популярным украинским овощем. На что многие пользователи сети резонно заметили, что такое заявление может обидеть белорусов.

Кстати, ученые выяснили, что потребление вареного или печеного картофеля снижает давление, а вот любовь к жареному корнеплоду приводит к повышению сахара в крови и ожирению.