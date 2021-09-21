Автором бетонной скульптуры стал преподаватель Овручской детской художественной школы Юрий Кравчук, результат его работы в виде щекастой дамы в платке, бусах и красных сапогах «прописался» в центральном городском парке.
Открытие скульптуры состоялось в рамках ежегодного фестиваля картофеля, где гостей праздника угощали блюдами из этого корнеплода. Оценивало кушанья и специальное кулинарное жюри.
Примечательно еще и то, что украинские СМИ назвали картофель в этой новости самым популярным украинским овощем. На что многие пользователи сети резонно заметили, что такое заявление может обидеть белорусов.
Кстати, ученые выяснили, что потребление вареного или печеного картофеля снижает давление, а вот любовь к жареному корнеплоду приводит к повышению сахара в крови и ожирению.