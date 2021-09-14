С августа 2020 по август 2021 в Украине подорожали все продукты животного происхождения, сообщила Государственная служба статистики страны 14 сентября

В августе 2021 года сало в среднем по стране продавалось по 82,81 грн (226,5 руб) за кг, что на 13,0% дороже, чем в августе 2020 года.

Говядина в текущем году в среднем продавалась по 165 грн (448 руб) за кг, что на 15,7% дороже, чем в 2020-м.

Призрак голода и аппетиты монополистов. Почему на Украине резко возросли цены на продукты питания © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Больше всего подорожали куриные яйца — на 56,6%, до 26,29 грн (71,93 руб) за десяток.

На 27,5% выросли в цене куриные тушки — до 69,94 грн за кг.

Подорожали также молоко, сметана, сыры, сметана и сливочное масло — в среднем на 10-15%.