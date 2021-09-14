В августе 2021 года сало в среднем по стране продавалось по 82,81 грн (226,5 руб) за кг, что на 13,0% дороже, чем в августе 2020 года.
Говядина в текущем году в среднем продавалась по 165 грн (448 руб) за кг, что на 15,7% дороже, чем в 2020-м.
Стоимость свинины выросла на 2,2%, до 122,11 грн (334,09 руб) за кг.
Больше всего подорожали куриные яйца — на 56,6%, до 26,29 грн (71,93 руб) за десяток.
На 27,5% выросли в цене куриные тушки — до 69,94 грн за кг.
Подорожали также молоко, сметана, сыры, сметана и сливочное масло — в среднем на 10-15%.