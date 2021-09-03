Украинская сторона пригласила президента США Джо Байдена на Украину, сроки возможного визита зависят от его графика. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии «Голосу Америки»* 3 сентября

Кулеба пообещал, что Байден посетит Украину © Facebook, Dmytro Kuleba

На встрече с журналистами украинский президент отметил, что Джо Байдена в итоге пригласили на Украину. Однако даже примерные сроки визита он не назвал.

«Когда сможет. Человек занятой», — пояснил Зеленский.

Также он заявил, что США доказали, что являются партнером Украины «не на словах, а на деле», и пообещал в будущем «огромное количество экономических прорывов».

В среду президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский завершили переговоры. Лидеры стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.



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