По его словам, единственным решением может стать выполнение Евросоюзом международных норм: необходимо соблюдать законодательство ЕС и учитывать права беженцев.
Подлинев подчеркнул, что за счет строительства Латвией, Литвой и Польшей забора на своих границах и увеличения числа военнослужащих ситуацию не исправить.
Помимо этого, он отметил, что в Минске не понимают действий правоохранителей сопредельных стран ЕС, которые нарушают все, что могут нарушить, и силой пытаются вытеснить мигрантов на территорию Белоруссии.
Миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.