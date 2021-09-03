Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев придумал, как решить проблему с мигрантами на границе со странами Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости

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Подлинев подчеркнул, что за счет строительства Латвией, Литвой и Польшей забора на своих границах и увеличения числа военнослужащих ситуацию не исправить.

Помимо этого, он отметил, что в Минске не понимают действий правоохранителей сопредельных стран ЕС, которые нарушают все, что могут нарушить, и силой пытаются вытеснить мигрантов на территорию Белоруссии.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.