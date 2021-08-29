Рассчитывать, что политика России в отношении Украины изменится даже в случае прихода к власти прозападных либеральных сил, не приходится, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24»

«Я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос», — сказал Кулеба.

Вассерман объяснил, почему Украина присоединится к России раньше Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По словам главы МИД Украины, это необходимо для того, чтобы в перспективе власти РФ стали более лояльными к украинской власти.

Он добавил, что гораздо проще подобную работу вести в Белоруссии, где у Киева больше возможностей внести вклад в свержение действующей власти.