«Я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос», — сказал Кулеба.
В то же время он заявил, что Украине следует сотрудничать «с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей».
По словам главы МИД Украины, это необходимо для того, чтобы в перспективе власти РФ стали более лояльными к украинской власти.
Он добавил, что гораздо проще подобную работу вести в Белоруссии, где у Киева больше возможностей внести вклад в свержение действующей власти.