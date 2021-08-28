Ранее президент Эстонии после участия в саммите «Крымская платформа» в интервью заявила, что ее страна поддерживает стремление Украины в НАТО, однако Украине потребуется еще не менее 20 лет для вступления в Альянс. Также она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес.
Глава МИД Украины отозвался о словах президента Эстонии как о «недружественном и неуместном заявлении».
«Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными», — сказал Кулеба.
По словам украинского дипломата, 20 лет назад страны Запада «таким же менторским тоном» говорили, что Литве, Латвии и Эстонии понадобится 20-30 лет, чтобы «дозреть» до вступления в ЕС и НАТО.