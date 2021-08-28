Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится еще 20 лет для вступления в НАТО. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина-24» 27 августа

Ранее президент Эстонии после участия в саммите «Крымская платформа» в интервью заявила, что ее страна поддерживает стремление Украины в НАТО, однако Украине потребуется еще не менее 20 лет для вступления в Альянс. Также она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес.

Удар от ближайшего союзника: почему президент Эстонии разбила мечты Украины и отказалась критиковать Россию © пресс-служба президента Украины

«Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными», — сказал Кулеба.

По словам украинского дипломата, 20 лет назад страны Запада «таким же менторским тоном» говорили, что Литве, Латвии и Эстонии понадобится 20-30 лет, чтобы «дозреть» до вступления в ЕС и НАТО.