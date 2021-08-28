Эксперт уточнил, что Украина по этому соглашению оказывалась в двух противоречащих торговых режимах, а именно у нее получался фактически свободный рынок в рамках содружества независимых государств и в то же время открытые границы для импорта из Европейского Союза.
«Причем Киев сразу же официально предупредили, что это невозможно, что таможенный режим СНГ не допускает такого и, соответственно, в случае вступления Украины в ассоциацию с Европейским Союзом для будет закрыт беспошлинный ввоз во все республики СНГ. Тоже не подействовало. И сейчас ввоз украинской продукции в СНГ по большей части облагается пошлиной», — констатировал Вассерман.
Но все это как раз примеры последствий многовекторности. И многовекторность — это не только политическая неустойчивость, но и экономическая, добавил политолог.
Получается, что любые попытки улучшить торговые условия на одном из направлений неизбежно оборачиваются ухудшением торговых условий на каком-нибудь другом. Это общие правила, не только к Украине относящиеся, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.