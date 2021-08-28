И Евросоюзу соглашение об ассоциации с Украиной нужно было, как раз чтобы использовать Украину как Троянского коня, чтобы товары Европейского Союза беспошлинно попадали через Украину во все страны СНГ. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Причем Киев сразу же официально предупредили, что это невозможно, что таможенный режим СНГ не допускает такого и, соответственно, в случае вступления Украины в ассоциацию с Европейским Союзом для будет закрыт беспошлинный ввоз во все республики СНГ. Тоже не подействовало. И сейчас ввоз украинской продукции в СНГ по большей части облагается пошлиной», — констатировал Вассерман.

Но все это как раз примеры последствий многовекторности. И многовекторность — это не только политическая неустойчивость, но и экономическая, добавил политолог.

Получается, что любые попытки улучшить торговые условия на одном из направлений неизбежно оборачиваются ухудшением торговых условий на каком-нибудь другом. Это общие правила, не только к Украине относящиеся, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.