Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский 22 августа во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве

Александр Рар о том, чего достигла Меркель на переговорах с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Это предстоящий большой и долгий разговор», — подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что в рамках его встречи с Меркель один на один о поставках оружия разговора не было.

«Вероятно, во время ланча мы поднимем этот вопрос», — считает он.

Зеленский добавил, что позиция Киева относительно необходимости проведения саммита Нормандской четверки остается неизменной, но пока отсутствует прогресс — давление на РФ должно сохраняться и Украина «хотела бы видеть активные усилия западных партнеров».