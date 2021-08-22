Глава государства отметил, что в настоящее время не хотел бы перечислять все важные вещи, но в рамках наших договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Киев ожидает и снайперских винтовок, и еще много вещей, кроме флота, и военных катеров.
«Это предстоящий большой и долгий разговор», — подчеркнул Зеленский.
Президент указал, что в рамках его встречи с Меркель один на один о поставках оружия разговора не было.
«Вероятно, во время ланча мы поднимем этот вопрос», — считает он.
Зеленский добавил, что позиция Киева относительно необходимости проведения саммита Нормандской четверки остается неизменной, но пока отсутствует прогресс — давление на РФ должно сохраняться и Украина «хотела бы видеть активные усилия западных партнеров».