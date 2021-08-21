Никифоров заявил, что СНБО вызывал столичного мэра на совещание для того, чтобы обсудить снос исторической усадьбы Барбана в Киеве. По его словам, в ведомстве приняли решение восстановить постройку, дать правовую оценку ее разрушению, а также провести аудит памятных мест столицы.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники в украинской власти высказывались предположения о том, что на заседании СНБО будет принято решение об отправке Виталия Кличко в отставку. В частности, это связывали со сносом усадьбы Барбана.
На днях Кличко заявлял, что власти Украины «дали задание» силовикам испортить ему репутацию с помощью обысков. Он считает, что за всем этим стоит офис президента Украины Владимира Зеленского.