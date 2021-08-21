Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не принимал решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Об этом 20 августа сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет Страна.ua

Кличко и Минкульт Украины обвиняют друг друга в сносе усадьбы 19 века © Олег Симороз/Facebook

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в украинской власти высказывались предположения о том, что на заседании СНБО будет принято решение об отправке Виталия Кличко в отставку. В частности, это связывали со сносом усадьбы Барбана.

На днях Кличко заявлял, что власти Украины «дали задание» силовикам испортить ему репутацию с помощью обысков. Он считает, что за всем этим стоит офис президента Украины Владимира Зеленского.