В минувшее воскресенье запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Центральной Азии и не только нужно готовиться к потоку беженцев из северных провинций. Хорошо, если это случится не в начале осени. А, может быть, раньше, подчеркнул эксперт.
«Но это не главная беда, которая может ждать регион. В толпе беженцев могут скрываться представители джихадистских структур», — указал Серенко.
Если поток будет слишком большой, никакие фильтрационные мероприятия не смогут гарантировать, что в регион не проникнут боевики со всеми вытекающими последствиями, заключил собеседник издания.
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