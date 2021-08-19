Если раньше мы говорили о массовом исходе беженцев из Афганистана гипотетически, теперь эта угроза реальна. Речь идет о десятке тысяч человек, если не больше. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Центральной Азии и не только нужно готовиться к потоку беженцев из северных провинций. Хорошо, если это случится не в начале осени. А, может быть, раньше, подчеркнул эксперт.

«Но это не главная беда, которая может ждать регион. В толпе беженцев могут скрываться представители джихадистских структур», — указал Серенко.

Если поток будет слишком большой, никакие фильтрационные мероприятия не смогут гарантировать, что в регион не проникнут боевики со всеми вытекающими последствиями, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.