В Литине Винницкой области торжественно отметили 110-летие нацистского военного преступника, причастного к массовому убийству евреев, Омеляна Грабца. Об этом 18 августа сообщил в Facebook директор ГО «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский

«Для празднования памятной даты в Литин прибыла делегация Украинского института национальной памяти. Участники торжеств положили цветы к памятной доске Омеляну Грабцу. Состоялось поминальное шествие по улице Омеляна Грабца», — рассказал Долинский.

Кроме того, в Литинском краеведческом музее состоялся круглый стол «110 лет Омеляну Грабцу». Его участники порекомендовали местным властям присвоить литинскому спорткомплексу имя Омеляна Грабца.

В 1941 году Омелян (Емельян) Грабец стал комендантом украинской вспомогательной полиции (шуцманшафте) Ровно. Украинская полиция во время войны создавала такие подразделения, как «Украинская служба безопасности», «Украинское гестапо».

Причастен к массовому убийству около 30 тысяч евреев Ровно и окрестностей, участвовал во всех этапах уничтожения евреев: погромах, гетто, грабежах, насилии, использовании рабского труда, организации голода, избиениях и массовом уничтожении. Был членом ОУН, затем присоединился к УПА*.

Ранее в Виннице именем Грабца назвали улицу. Ему также установлена мемориальная доска.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ