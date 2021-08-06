Украинец едва не насадил поляков на самодельное копье

В польском городе Гура-Кальвария 36-летний украинец пригрозил напасть на поляков из-за того, что они требовали его потише слушать музыку. Об этом на днях сообщило издание AP News

В Польше пьяная автомобилистка протаранила автобус с украинцами © CC0, Pixabay

Ночью житель Польши украинского происхождения громко включил музыку. Это пришлось не по вкусу его соседям — поляки заглянули к нему в гости и попросили убавить громкость.

Украинец отказался, он был в состоянии опьянения и не готов к мирному решению проблемы. Разгорелся конфликт. Украинец стал угрожать полякам самодельным копьем из ножа, примотанного к древку.

Поляки вызвали полицию. В крови меломана-дебошира обнаружили 2 промилле алкоголя. Его поместили под стражу, ожидается, что ему вынесут обвинение в связи с угрозами убийством.

Ранее СМИ сообщили о жительнице Польши, которая избила украинскую продавщицу в магазине из-за отказа продать алкоголь, а ранее унижала ее на национальной почве.