Эксперт отметил, что представитель одного из сибирских отделений ранее озвучивал срок в стуки, и если учесть, что десяток самолетов летает в Ростов, ходят поезда и ездят машины, то реальный срок составляет сутки-полтора.
«Я много раз слышал, что перед ополчением, которое уже восьмой год сидит в окопах, ставят задачу продержаться 15-20 минут, пока не прилетят первые ракеты со стороны РФ и пока в дело не вступит авиация, которая практически все время патрулирует вдоль границы России и донбасских республик. Потом подойдут добровольцы. Так что им нужно сутки-полтора», — указал Стешин.
Собеседник издания также прокомментировал заявление украинской делегации в ТКГ о том, что соблюдение режима прекращения огня — самая сложная разновидность военных действий, сказав, что это мог быть неправильный перевод или плохое владение русским языком.
Полностью интервью можно прочитать здесь.