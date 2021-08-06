Данные о том, сколько времени российским добровольцам потребуется для того чтобы помочь Донбассу, засекречены. Но иногда что-то просачивается из заявлений региональных руководителей Союза добровольцев. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

«Я много раз слышал, что перед ополчением, которое уже восьмой год сидит в окопах, ставят задачу продержаться 15-20 минут, пока не прилетят первые ракеты со стороны РФ и пока в дело не вступит авиация, которая практически все время патрулирует вдоль границы России и донбасских республик. Потом подойдут добровольцы. Так что им нужно сутки-полтора», — указал Стешин.

Собеседник издания также прокомментировал заявление украинской делегации в ТКГ о том, что соблюдение режима прекращения огня — самая сложная разновидность военных действий, сказав, что это мог быть неправильный перевод или плохое владение русским языком.

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