Большую часть дня поставки на входе в газотранспортную систему (ГТС) Германии находились на уровне 2,1 млн кубометров в час. Однако примерно с 17 часов мск началось плавное снижение, и начиная с 18:00 мск в течение часа поставки составили только 1 млн куб. м.
«Северный поток» при этом сохраняет объемы прокачки на прежнем уровне.
В ночь на 5 августа произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту.
Поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата была временно приостановлена.