Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» к вечеру 5 августа снизились более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade

Большую часть дня поставки на входе в газотранспортную систему (ГТС) Германии находились на уровне 2,1 млн кубометров в час. Однако примерно с 17 часов мск началось плавное снижение, и начиная с 18:00 мск в течение часа поставки составили только 1 млн куб. м.

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

В ночь на 5 августа произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту.

Поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата была временно приостановлена.