Международная федерация тенниса отменила дисквалификацию за допинг украинской теннисистки Даяны Ястремской, поскольку комиссия признала, что запрещенное вещество попало в ее организм во время полового акта. Об этом сообщает 3 августа «Спорт-Экспресс»

Ранее Ястремская была временно отстранена от участия в игровом сезоне из-за положительного теста на местеролон (анаболик андрогенного типа) в ноябре 2020 года.

Свитолина принесла Украине первую медаль в теннисе на Олимпиаде © sports.ru

Антидопинговая комиссия Международной теннисной федерации провела расследование и пришла к выводу, что спортсменка намеренно допинг не принимала и о том, что ее парень употребляет запрещенное вещество, не знала. В итоге Ястремскую оправдали и допустили к играм.

При этом бывший парень Ястремской в соцсетях опровергал ее показания, он заявлял, что за признание употребления местеролона ему предлагал деньги отец девушки.

На Олимпиаде Даяна Ястремская вылетела в первом круге. Она проиграла партии в одиночном и в парном (в дуэте с Элиной Свитолиной) разрядах.

Ряд других спортсменок при обнаружении в анализах допинга также ссылались на сексуальные контакты. В частности, благодаря этому оправдали капитана женской сборной США по боксу Вирджинию Фукс и канадскую каноистку Лоуренс Венсан-Лапуант. Канадская спортсменка участвует в борьбе за олимпийскую медаль.