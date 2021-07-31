Спустя год после подписания соглашения о введении режима прекращения огня в Донбассе ситуацию в регионе можно охарактеризовать словами «ни мира, ни войны». Обстрелы продолжаются, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.
Мы можем гадать, начнут ли ВСУ наступление на юге, на севере, на Донецк или на Луганск, но это в принципе небольшая территория с небольшим участком линии разграничения, и если боевые действия начнутся, можно будет утверждать, что они идут по всей линии разграничения, пояснил эксперт.
Что касается возможных действий России, то, по его мнению, она вряд ли использует непосредственно свои вооруженные силы, тем более что можно применить артиллерию и авиацию, даже не переходя через границу.
«Смысл посылать регулярную сухопутную армию практически отсутствует. Есть достаточное количество местных ресурсов. Там же отработаны мобилизационные мероприятия. По идее, численность корпусов может быть увеличена примерно раза в два за счет местного донецкого ресурса. Плюс есть добровольцы, де-факто существующие ЧВК и так далее. Этого вполне достаточно для использования в качестве сухопутных войск», — уточнил Ищенко.
Где силы Донбасса и России остановятся в случае контрнаступления, будет зависеть от конкретной ситуации и от целесообразности, это не тот случай, когда кому-то что-то хочется, заключил собеседник издания.