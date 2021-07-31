Территория ДНР/ЛНР настолько мала, что если украинская армия начнет полномасштабное наступление, то это наступление будет практически везде. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Мы можем гадать, начнут ли ВСУ наступление на юге, на севере, на Донецк или на Луганск, но это в принципе небольшая территория с небольшим участком линии разграничения, и если боевые действия начнутся, можно будет утверждать, что они идут по всей линии разграничения, пояснил эксперт.

Что касается возможных действий России, то, по его мнению, она вряд ли использует непосредственно свои вооруженные силы, тем более что можно применить артиллерию и авиацию, даже не переходя через границу.

«Смысл посылать регулярную сухопутную армию практически отсутствует. Есть достаточное количество местных ресурсов. Там же отработаны мобилизационные мероприятия. По идее, численность корпусов может быть увеличена примерно раза в два за счет местного донецкого ресурса. Плюс есть добровольцы, де-факто существующие ЧВК и так далее. Этого вполне достаточно для использования в качестве сухопутных войск», — уточнил Ищенко.

Где силы Донбасса и России остановятся в случае контрнаступления, будет зависеть от конкретной ситуации и от целесообразности, это не тот случай, когда кому-то что-то хочется, заключил собеседник издания.