«Места везде удобные. Оно-то и в Финляндии было бы удобно, но финны не захотят. Им жить хорошо, комфортно, воевать они совсем не хотят. И совсем не хотят, чтобы с их территории воевали. Все остальное — это потенциальная угроза», — уверен эксперт.
США понимают, что они проигрывают глобальную конкуренцию и России, и Китаю, и поэтому они попытаются втравить Россию в военный конфликт с Европой, и первой такой попыткой была война в Южной Осетии 2008 года, пояснил Ищенко.
На стороне Грузии в то время могла выстоять и Украина, а одновременная война России и с Украиной, и с Грузией постепенно раскачивала бы и общеевропейскую войну, потому что Польша и Прибалтика тоже приняли бы в ней участие, а дальше она могла бы быть самоподдерживающейся, подчеркнул политолог.
Пока что у США не получилось втянуть Россию в кровопролитную войну с Европой, но это не означает, что они и дальше не будут пытаться добиться поставленной цели, заключил собеседник издания.