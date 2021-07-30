Серьезный вооруженный конфликт может начаться на любом участке российской границы. Исключение может составлять только Финляндия. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

США понимают, что они проигрывают глобальную конкуренцию и России, и Китаю, и поэтому они попытаются втравить Россию в военный конфликт с Европой, и первой такой попыткой была война в Южной Осетии 2008 года, пояснил Ищенко.

На стороне Грузии в то время могла выстоять и Украина, а одновременная война России и с Украиной, и с Грузией постепенно раскачивала бы и общеевропейскую войну, потому что Польша и Прибалтика тоже приняли бы в ней участие, а дальше она могла бы быть самоподдерживающейся, подчеркнул политолог.

Пока что у США не получилось втянуть Россию в кровопролитную войну с Европой, но это не означает, что они и дальше не будут пытаться добиться поставленной цели, заключил собеседник издания.